İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası sonrası Türkiye'den ilk açıklama

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Bakanlık, her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini duyurdu. AFAD ise Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerindeki 32 personelin yönlendirildiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlenen programdan dönen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirmiş ve sert iniş yapmak zorunda kalmıştı. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin de bulunduğu Reisi'yi taşıyan helikopter için çalışmalarını sürdüren İran'a Türkiye'den destek geldi.

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TÜRKİYE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ İÇİN İRAN'A DESTEK OLACAK

Dışişleri Bakanlığı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapmasının ardından açıklamada bulundu. Bakanlık, Türkiye'nin İran'a arama kurtarma faaliyetleri için her türlü desteği sağlamak üzere harekete geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran’da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."

AFAD EKİBİ REİSİ İÇİN YOLA ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre İran'ın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etti.

AFAD, İran Cumhurbaşkanı Reisi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerindeki 32 personelin yönlendirildiğini, aynı zamanda Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.