İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye suikast mi düzenlendi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Olay yeri tespit edildi, işte bölgeden ilk görüntüler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Olay yeri tespit edildi, işte bölgeden ilk görüntüler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Kötü hava koşulları dolayısıyla havadan arama kurtarma çalışmalarının yapılamadığı belirtildi. Öte yandan bunun bir kaza mı yoksa suikast girişimi mi olduğu tartışması başladı. Siyaset bilimci Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin hava şartları nedeniyle sert iniş yapması gündeme bomba gibi düştü. Meydana gelen hadisenin kaza mı yoksa suikast mi olduğu tartışmaları başladı. Siyaset bilimci Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, TGRT Haber canlı yayınında kazayı değerlendirdi.

Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:

"HELİKOPTER KAZALARI SUİKAST AMACIYLADIR"

Helikopter kazaları son derece meşhurdur. Genellikle suikast amacıyladır. İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinde arıza olması düşük bir ihtimaldir. Çünkü sürekli bakımı yapılır.

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"SERT BİR İKLİM ŞARTI YOK"

Hava koşulları mazeret gösteriliyor. İran'da da şu an kara kış yok. Sert bir iklim şartı yok. Donma, buz tehlikesi yok. Burada üç ihtimal var. Fakat suikast olma ihtimali ortada.

İSRAİL-ABD ORTAKLAŞA SUİKASTİ Mİ?

Bunu İsrail-ABD ortaklaşa yapabilir. Yakın zamanda Kasım Süleymani suikasti düzenlenmişti. Acaba, İran'ın saldırısına bu bir karşılık mıdır? Bu da düşünülebilir.

NE OLDU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedilmişti. İran Kızılayı, daha önce yaptığı açıklamada "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini duyururken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını vurgulamıştı.

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söylemişti. Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirilmişti.