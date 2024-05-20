İran'ın geçici Cumhurbaşkanı’ndan ilk açıklama: Yaşanan olay, yönetimde boşluk meydana getirmeyecektir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümünün ardından, kurallar gereği birinci yardımcısı Muhammed Muhbir ülkenin geçici Cumhurbaşkanı oldu. Yaşanan hadisenin çok ağır olduğunu belirten Muhbir, İran’ın yönetimiyle ilgili açıklamada bulundu.

Elim bir kaza sonucu vefat haberi gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin yerine geçici olarak Muhbir geçti. İran Borna Haber Ajansı'na göre Muhbir, kabine toplantısında Reisi'nin ölümüne neden olan helikopter kazasına ilişkin konuştu. "Yaşanan hadise devlet, millet ve ülke lideri (Ali Hamaney) için çok ağır" diyen Muhbir, durumun vehametine değinerek "Hamaney önderliğiyle yönetimde hiçbir boşluk meydana gelmeyecektir, halk bundan emin olsun" dedi. Devlet görevlilerine seslenen Muhbir, hiçbir suretle görevlerini yerine getirmede zafiyete düşmemeleri gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte feci bir kaza geçirdi. İran'ın yardım talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) devreye soktu. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.

MUHBİR GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI OLDU

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi. Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.