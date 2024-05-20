İran yönetiminden Muhammed Muhbir'in sorumlu olduğu açıklandı

Reisi öldü mü öldürüldü mü? Gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk açıklama

Reisi öldü mü öldürüldü mü? Gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk açıklama

Reisi’nin helikopteri düştü! Kaza mı yoksa suikast mi?

Reisi’nin helikopteri düştü! Kaza mı yoksa suikast mi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yönetimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağı açıklandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinin ardından ülkenin yönetimi hakkında açıklamalarda bulundu.

İran Dini Lideri Hamaney, "Sayın Hacı Seyyid İbrahim Raisi ve değerli yoldaşlarının şehadet haberini aldım, Allah onu korusun ve huzur versin." sözleriyle Reisi'nin ölümünü resmen duyurdu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ülkesi için çalışan bir lider olduğunu vurgulayan Hamaney, "Bu talihsiz olay görev sırasında yaşandı. Bu asil ve özverili şahsın, hem kısa süren Cumhurbaşkanlığı döneminde hem de öncesindeki sorumluluk döneminin tamamı, tamamen millete, ülkeye ve İslam'a hizmet konusunda aralıksız çabalarla geçmiştir. Bu trajik olayda İran milleti samimi ve değerli bir hizmetkârını kaybetti." açıklamasında bulundu.

"YÖNETİMDEN MUHBİR SORUMLU"

İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, ülke yönetiminde herhangi bir aksamanın yaşanmayacağını ve önümüzdeki 50 gün içinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını belirtti.

Nazif, “İran dini lideri Hamaney’in onayıyla ülke yönetimi cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir’in sorumluluğunda olacak” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'ın yerine Bakan yardımcısı Ali Bagheri Dışişleri Bakanı olarak atandı.

MUHAMMED MUBİR KİMDİR?

Muhammed Muhbir Dezfuli, 1955 yılında İran'ın Dezful şehrinde doğdu. 8 Ağustos 2021'den bu yana İran'ın 7. ve şu anki 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan İranlı bir politikacıdır.

Ayrıca Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi İmam Humeyni Fermanı İcra Kurulu'nun (EIKO) eski başkanı, Sina Bankası yönetim kurulu başkanı ve Huzistan Eyaleti'nin vali yardımcısıydı.

"Uluslararası haklar" konusunda bir doktora, akademik makalesi dahil olmak üzere iki doktora derecesine ve yönetim konusunda doktora derecesine sahiptir. Muhbir, doktorasının yanı sıra yönetim alanında da yüksek lisans derecesine sahiptir.