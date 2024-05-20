Lübnan'da Reisi'nin ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Reisi'nin ölümü sonrası dünyadan peş peşe taziye mesajları gelirken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin taziye mesajı ise Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

LÜBNAN'DA 3 GÜNLÜK RESMİ YAS

Taziye mesajında, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Lübnan'da 3 günlük resmi yas ilan edildiği belirtildi.

Ayrıca, Lübnan'daki tüm resmi kurumlarda bayrakların yas boyunca yarıya indirileceği ve devlet televizyonları ile radyolarının programlarını bu acı hadiseye göre düzenleyeceği ifade edildi.