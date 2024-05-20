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Lübnan'da Reisi'nin ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Lübnan&#039;da Reisi&#039;nin ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi
İran, Helikopter Kazası, Taziye Mesajı, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lübnan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ölümü nedeniyle ülkede 3 günlük resmi yas ilan etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle bindiği helikopter kaza geçirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı, kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

Reisi'nin ölümü sonrası dünyadan peş peşe taziye mesajları gelirken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin taziye mesajı ise Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

LÜBNAN'DA 3 GÜNLÜK RESMİ YAS

Taziye mesajında, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Lübnan'da 3 günlük resmi yas ilan edildiği belirtildi.

Ayrıca, Lübnan'daki tüm resmi kurumlarda bayrakların yas boyunca yarıya indirileceği ve devlet televizyonları ile radyolarının programlarını bu acı hadiseye göre düzenleyeceği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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