Reisi'nin cenaze töreninin detayları belli oldu

Reisi öldü mü öldürüldü mü? Gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk açıklama

Reisi öldü mü öldürüldü mü? Gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk açıklama

Reisi'nin ölümü manşetlerde! Dünya basını başlıkları işte böyle attı...

Reisi'nin ölümü manşetlerde! Dünya basını başlıkları işte böyle attı...

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin cenaze töreni 21 Mayıs'ta (yarın) Tahran'da gerçekleştirilecek.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter, dün dağlık alana düştü. Arama kurtarma ekipleri enkaza ulaşırken, Reisi'nin ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Reisi'nin ölümünün ardından İran'da 5 günlük yas ilan edilirken, dünyanın pek çok ülkesinden de taziye mesajları peş peşe geldi.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Öte yandan Reisi'nin cenaze törenine dair detaylar belli oldu.

Reisi ve beraberindekilerin cansız bedenleri Tebriz'e getiriliyor. Naaşlar önce adli tıpa götürülecek, ardından tören düzenlenecek.

Cenaze merasimleri 21 Mayıs'ta (yarın) Tahran'da yapılacak.