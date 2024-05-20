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Reisi öldü mü öldürüldü mü? Gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran, Helikopter Kazası, Suikast, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 8 kişi, dün helikopter kazasında hayatını kaybetti. Feci kaza sonrasında suikast iddiaları dile getirilirken gözlerin çevrildiği İsrail'den de ilk açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetindeki 8 kişi, dün Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Öte yandan AKINCI İHA’sı tarafından enkazı tespit edilen helikopter parçalarının tamamen yandığı belirtildi.

SUİKAST MI KAZA MI?

Feci kaza hem İran'da hem dünyada büyük yankı uyandırdı. Olayın bir kaza mı yoksa suikast mı olduğu iddiaları ise dilden dile dolaşmaya başladı. Bazı kaynaklarda suikast iddiası üzerinde durulurken, gözlerin çevrildiği İsrail'den ise ilk açıklama geldi. Reuters'a konuşan ve adını vermek istemeyen bir İsrailli yetkili, "Bizim bir dahlimiz yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yıllardır gerilimin hakim olduğu İsrail-İran ilişkileri son zamanlarda daha da kötü olmuştu. 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurması ve akabinde 14 Nisan'da İran'ın İsrail'e drone ve füze saldırısı düzenlemesi nedeniyle, helikopter kazasının ardından gözler İsrail'e çevrilmişti. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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