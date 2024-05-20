İran Büyükelçisi Kırlangıç'tan TGRT Haber'e özel açıklamalar: Yardım konusunda ilk akla gelen Türkiye oldu

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç TGRT Haber'e konuk oldu. İran Başbakanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ve Türkiye'nin gönderdiği Akıncı TİHA'nın enkaz yerini bulmasına değinen Kırlangıç, "İran'ın da ilk aklına gelen komşusu Türkiye oldu. Her zaman birbirimize destek olma konusunda iyi bir örnek sergiliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

"YERİN TESPİTİ HEMEN MÜMKÜN OLMADI"

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç TGRT Haber'e konuk oldu. Kırlangıç şunları söyledi: "Öncelikle İran halkına, hükümetine baş sağlığı diliyorum. Çok elim bir hadise. Çok önemli devlet adamları bu kazada hayatlarını kaybetti. Dün olayın üzerindeki müphemlik kalkmamıştı. Enkazın nerede olduğuna dair bir bilgi yoktu. Helikopterin düştüğümü yoksa sert iniş mi yaptığı konusunda net bilgi yoktu. Yetkililer, ekipler bölgeye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Bölgenin dağlık olması ve sisin olması kaza yerinin hemen tespit edilmesi mümkün olmadı. Bütün şehirlerde İran halkı gece boyunca toplanıp dua ettiler... Gün aydınlandığında hadisenin ayrıntıları ortaya çıktı." dedi.

"İRAN'IN AKLINA GELEN İLK KOMŞU TÜRKİYE OLDU"

Türkiye'nin yardımlarına da değinen Kırlangıç, "İranlı yetkililerle temas halindeydik. Komşu olarak her zaman destek olduğumuz biliniyor. Yüzyılın depremi dediğimiz Kahramanmaraş depreminde de İran Kızılayı ve diğer kuruluşlar yardıma koşmuştu. Biz de komşuluk görevimizi yerine getirmiş oldu. İran'ın da ilk aklına gelen komşusu Türkiye oldu. Her zaman birbirimize destek olma konusunda iyi bir örnek sergiliyoruz. Türkiye'den gece görüşlü helikopter olma ihtimali sorulduğunda biz bunları yetkililere ilettik ve süreç başladı." dedi.