Eski bakan, Reisi'nin ölümünden ABD'yi sorumlu tuttu! "Kara listeye kaydedilecek"

Devlet televizyonuna konuşan Zarif, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve İran halkına başsağlığı diledi.

"ALLAH'IN İZNİYLE BU DURUMU DA ATLATACAĞIZ"

Reisi ve Abdullahiyan'ın 'samimiyetlerine' çok yakından tanık olduğunu söyleyen Zarif, "Bu samimiyetlerinin karşılığını şehadetle aldılar. Geçtiğimiz 45 yılda çeşitli dönemlerde zor durumlarla karşılaştık. Biz bunu aştık, Allah'ın izniyle bu durumu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.

ZARİF'TEN ABD'YE SUÇLAMA

Ortaya çıkan durumda ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların etkisinin büyük olduğunu savunan Zarif, "Bu konu, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen sivil havacılık satışlarına ambargo koyan ABD'nin, İran ulusuna karşı işlediği suçların kara listesine kaydedilecektir" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları, ülkedeki sivil havacılık sektörünü de etkiliyor. Yaptırımlar nedeniyle Tahran'ın uçak ve uçak parçası ithalatı engelleniyor.