Reisi'nin düşen helikopterine ait olduğu iddia edilmişti! O görüntülere yalanlama geldi

Reisi öldü mü öldürüldü mü? Gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk açıklama

Reisi öldü mü öldürüldü mü? Gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin enkazına ait olduğu iddiasının gerçek olmadığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 8 kişi, dün helikopter kazasında hayatını kaybetti. Haber dünyada büyük yankı uyandırırken, enkazdan olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı.

TEKSAS'TA DÜŞEN HELİKOPTERE AİTMİŞ

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin enkazına ait olduğu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin doğru olmadığı belirtildi.

Bahse konu fotoğrafların, 2024'ün ocak ayında Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'na ait bir helikopterin karıştığı kazanın ardından kaydedildiği aktarılan açıklamada, fotoğrafların İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.