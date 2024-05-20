Akıncı İHA'nın Reisi'nin bulunduğu helikopter enkazını bulması İran'da hazmedilemedi

İran, Türkiye'nin gönderdiği Akıncı İHA'nın desteği sayesinde, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkazına ulaştı. Akıncı'nın tarihe not düşen arama kurtarma faaliyeti, dünya gündemine bomba gibi düştü. Eurasian Times, "İran'ın kaybı Türkiye'nin kazancı oldu" dedi. Öte yandan İran kanadı Türkiye'nin verdiği destekle Reisi'nin bulunduğu enkaza ulaşılmasını sindiremedi. İran Kızılayı ve medyalarından tepki çeken açıklamalar geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki 3 kişi, helikopterin yoğun siz ve kötü hava şartları dolayısıyla düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İran, yaklaşık 15 saat süren arama kurtarma çalışmalarında Türkiye'den yardım istedi. Akıncı İHA'nın zorlu hava şartları altında enkazın yerini tespit etmesi ise, dünyanın gündemine oturdu. İran kanadı ise Türkiye'nin bu yardımını hazmedemedi.

"İRAN'IN KAYBI TÜRKİYE'NİN KAZANCI"

Hindistan merkezli uluslararası yayın kuruluşu Eurasian Times'ta yayımlanan haberde, Akıncı İHA'nın Reisi'nin ölümüne yol açan helikopterin yerini tespit etmesi, "İran'ın kaybı Türkiye'nin kazancı oldu" şeklinde değerlendirildi.

İRAN "TEHDİT" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Akıncı İHA'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne yol açan helikopterin enkazını bulması zafiyet olarak yorumlandı. İran medyası, tehdit olarak gördüğü Akıncı İHA'dan endişe duydu.

İRAN KIZILAYI TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ İNKAR ETTİ

İran Kızılay Derneği Başkanı Pir-Hüseyin Kolivand, helikopterin enkazının bulunması için “İran'ın dış yardıma güvendiği” yönündeki haberleri “söylenti” olarak niteledi. Kolivand, helikopterin enkazını bulma operasyonunun “tamamen İranlı kurtarma ekipleri ve İran'a ait insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildiğini” savundu.