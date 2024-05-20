Kabine toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda; stokçuluk tedbirleri, Ankara Emniyetinde yaşanan gelişmeler, 9'uncu Yargı Paketi taslağı ve ekonomik gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 17.00 sularında Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantının gündeminde birbirinden önemli konular bulunuyor.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda öncelikli olarak enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları ele alınacak. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi de gündeme alınacak.

GÜNDEMDEKİ DİĞER KONULAR...

Öte yandan toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılacağı öngörülüyor. Terörle mücadele operasyonları ve düzenlenen operasyonlar da değerlendirilecek. Son dönemde gündeme gelen eğitimcilere yönelik şiddetin de engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları görüşülecek.