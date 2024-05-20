Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kabine toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular

Kabine toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kabine toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
Haber, Etiket, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda; stokçuluk tedbirleri, Ankara Emniyetinde yaşanan gelişmeler, 9'uncu Yargı Paketi taslağı ve ekonomik gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 17.00 sularında Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantının gündeminde birbirinden önemli konular bulunuyor.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda öncelikli olarak enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları ele alınacak. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi de gündeme alınacak.

Kabine toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular - 1. Resim

GÜNDEMDEKİ DİĞER KONULAR...

Öte yandan toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılacağı öngörülüyor. Terörle mücadele operasyonları ve düzenlenen operasyonlar da değerlendirilecek. Son dönemde gündeme gelen eğitimcilere yönelik şiddetin de engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları görüşülecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mert Hakan Yandaş'tan FETÖ'cü Hakan Şükür'e: Demek ki doğru yoldayımBaşbakan yardımcısının evine hırsız girdi! Kaynak makinesi ile geldiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Teleferik faciasında yeni gelişme: 19 kişi daha dosyaya girdi - GündemTeleferik faciasında yeni gelişme: 19 kişi daha dosyaya girdiKurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, İstanbul'da hazırlıklar başladı - GündemKurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, hazırlıklar başladıRTÜK harekete geçti: Sezgin Baran Korkmazlı canlı yayına inceleme - GündemSezgin Baran Korkmazlı canlı yayına incelemeÜniversiteli genç kız, yurt odasında ölü bulundu - GündemÜniversiteli genç kız yurtta ölü bulunduAFAD duyurdu: Elazığ'da deprem! İşte ilk veriler... - GündemAFAD duyurdu: Elazığ'da deprem! İşte ilk veriler...Erdoğan'dan Kobani kararlarına ilk yorum: İsyan girişiminde geç de olsa hak yerini bulduğu için memnunuz - GündemErdoğan'dan Kobani kararlarına ilk yorum
Sonraki Haber Yükleniyor...