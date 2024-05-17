Cevdet Yılmaz'dan aile mesajı: "Zararlı akımlara karşı korunmalı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ailenin önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Aile dediğimiz mukaddes ocağın yaşatılması, zararlı akımlar karşısında korunması son derece önemlidir" dedi.

Türkiye ailenin LGBT sapkınlığı başta olmak üzere çeşitli akımların saldırılarına karşı korunması için gerekli adımları atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ailenin korunması için yeni genelge geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgenin yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ailenin önemine işaret eden açıklamalar geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Şişli'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı Kapanış Töreni'nde konuşan Yılmaz şunları söyledi:

"Türk Devletleri Teşkilatı'nı, halklarımızın ekonomik ve sosyal standartlarını yükseltecek, bölgemizin huzur ve istikrarına önemli katkılar sağlayacak aile meclisimiz olarak görüyoruz. Aile meclisimiz, müşterek çabalarımız ile kurumsal yapısını sağlamlaştıran ve üçüncü ülkelerin işbirliği yapmak istediği saygın bir teşkilat haline gelmiştir.

İnsanınız güçlüyse aileniz güçlüyse kalkınma süreciniz de güçlü olacak demektir. Bir taraftan da bütün bunları niçin yapıyoruz? İnsanın huzuru, refahı için yapıyoruz. Biz her zaman Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla insan odaklı bir kalkınmadan yana olduk. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

EKONOMİ TOPARLANIR AMA AİLE...

Güçlü bir ülke, güçlü bir millet ve huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı, güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır. Ekonomide işler kötüleşirse biraz uğraşırsanız, toparlarsınız. Birçok alanda bunu yapabilirsiniz ama Allah korusun aile bozulursa bunun tamir edilmesi, geriye dönülmesi çok çok zordur. Dolayısıyla bozulmadan, zamanında bu konulara müdahale etmek gerçekten son derece kıymetli.

ZARARLI AKIMLARA KARŞI AİLE KORUNMALI

Modern hayatın dönüştürücü etkileri karşısında aile kurumuna sahip çıkmak, bir milletin kendi geleceğine sahip çıkması anlamına gelmektedir. Bu açıdan aile dediğimiz mukaddes ocağın yaşatılması, zararlı akımlar karşısında korunması son derece önemlidir.

SOSYAL MEDYA AİLE KAVRAMININ İÇİNİ BOŞALTTI

OECD ve AB verileri son 40 yılda evlenme yaşının yükseldiğini, boşanma oranlarının arttığını ve ailede çocuk sayısının giderek düştüğünü göstermektedir. Türkiye'de aile yapısı, Cumhuriyet tarihi boyunca iki önemli kırılma yaşayarak önce geniş aileden çekirdek aileye dönüşmüş, ardından modern iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla maalesef aile içi iletişim zayıflamaya başlamıştır. Çevrim içi ortama taşınan aile ilişkileri geleneksel değerlerimizi, erozyona uğratabilmektedir. Sosyal medyada aile mahremiyetinin paylaşılması, dijital obezite, akıllı cihaz ekranları karşısında büyütülen çocuklar ve medyada öne çıkan çarpık ilişkilerle aile kavramının içi günden güne maalesef boşaltılmaktadır."