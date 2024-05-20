Reisi öldü, İslam Memiş uyardı! Altın yatırımcıları dikkat, bu hafta yaşanacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüne yol açan helikopter kazası sonrası yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş, "Bölgeden tansiyonu artıran açıklamalar zaman zaman gelebilir ancak aşağıda destek seviyeleriyle alakalı düşüş öngörülerim devam etmekte" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümü, piyasaları harekete geçirdi. Altın fiyatlarında ani yükselişler meydana geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıları uyardı.

Memiş'in açıklamaları şöyle:

TANSİYON ARTTI, DÜŞÜŞ GELEBİLİR

İran'da yaşanan kaza sonrasında kısmen bir fiyatlama oldu, agresif bir piyasa değişikliği yaşanmadı. Bölgeden tansiyonu artıran açıklamalar zaman zaman gelebilir ancak aşağıda destek seviyeleriyle alakalı düşüş öngörülerim devam etmekte. Ons altın için ilk aşamada 2380 doların altına sarkmaların yaşanacağını düşünüyorum.

"CİDDİ BİR YÜKSELİŞ GÖRDÜK"

50 gün sonra yine İran'da bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Yaşananların küresel ekonomiye, bölgeye yansımasına ve fiyatlar üzerindeki etkilerine dikkat çekeceğiz. Haberlerin ardından altın ve gümüş fiyatlarında ciddi bir yükseliş gördük. Geçen haftanın kapanışına baktığımızda, 2450 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons vardı karşımızda. Gram altın tarafında ise 2550 lira seviyesi görüldü.

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"AMAÇLARI SİZİ PANİĞE DÜŞÜRMEK"

Şu anda mayıs ve haziran ayında devam edecek bir manipülasyon piyasası var. Bu nedenle altın tarafında ani yükselişler ve satışlar göreceğiz. Amaçları sizi paniğe düşürmek ve elinizdeki altınları ucuza satın almak. Bu nedenle tuzağa düşen, kaybettiği altınları yerine koyamayacak.

"BU HAFTA KIRILMALAR OLABİLİR"

Bu hafta itibarıyla kaza nedeniyle yaşanan yükselişlerin düşeceği görüşündeyim. Altın tarafındaki beklentim ilk aşamada 2380 dolar ancak devamında aşağı yönlü kırılmalar olabilir.