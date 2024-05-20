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Haberler > Ekonomi > Borsa ve altın zirvede! Dolar ‘bypass’ ile hayatta! TCMB’nin rezervleri hızla ‘artı’ya koşuyor

Borsa ve altın zirvede! Dolar ‘bypass’ ile hayatta! TCMB’nin rezervleri hızla ‘artı’ya koşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsa ve altın zirvede! Dolar ‘bypass’ ile hayatta! TCMB’nin rezervleri hızla ‘artı’ya koşuyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Borsada sanayi hisselerine de para girişi başladı; endeks 10.739 ile rekor seviyeden kapandı. Gram altın, jeopolitik risklerle birlikte 2540 TL’yi gördü. Dolarda ise TCMB’nin alımlarıyla birlikte 32,00 TL’ye ‘bypass’ seti çekildi. Makroekonomik dengeler için kurda bu seviyenin altına izin verilmezken; son hesaplamalara göre TCMB’nin swap hariç net rezervlerinde de 14 milyar dolara kadar toparlanma yaşandı.

Piyasalar yeni haftaya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi haberiyle başladı. İlk reaksiyon olarak Ortadoğu’da jeopolitik tansiyon yükselince, altın fiyatlarında rekor görüldü. Ons altın 2450 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Akşam saatlerinde sakinleşme yaşandı ve fiyatlar 2425 dolara kadar çekildi. 

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı da haftanın ilk gününde 2540 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Günlük kapanış ise 2510 TL’ye yakın seviyelerden gerçekleşiyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2540 TL satış fiyatı ile işlem görürken, çeyrek altın 4 bin 126 TL’den satılıyor.Borsa ve altın zirvede! Dolar ‘bypass’ ile hayatta! TCMB’nin rezervleri hızla ‘artı’ya koşuyor - 1. Resim

DOLARDA ZAYIF GÖRÜNÜM

Bu arada dolarda haftanın ilk işlem gününde zayıf seyir devam etti. Gün içinde kur, en düşük 32,09 TL seviyesini gördü. Akşam saatlerinde ise dolarda işlemler 32,20 TL’ye yakın seyrediyor. Kurlarda sert gerilemeye özellikle TCMB tarafından yapılan alımların engel olduğu biliniyor. 

Borsa ve altın zirvede! Dolar ‘bypass’ ile hayatta! TCMB’nin rezervleri hızla ‘artı’ya koşuyor - 2. Resim

Bugün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezerv biriktirmek amacıyla yapılan alımların gerçekleşmemesi halinde, dolarda 30 TL’nin altına doğru gerileme yaşanabileceğini aktardı. 

TCMB’nin bilançosu üzerinde yapılan hesaplamalara göre swap hariç net rezervlerde düzelme eğilimi devam etti ve eksi 14 milyar dolar sınırına kadar toparlanma yaşandı. 

BORSADA ÇİFTE REKOR

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi ise rekor serisine devam etti. Endeks, yüzde 0,90 yükselişle birlikte, günü 10.739 seviyesinden tamamladı. BİST100 gün içerisinde en yüksek 10.775 seviyesini test etti. Böylece borsa bugün hem gördüğü zirve seviye hem de kapanış olarak çifte rekora imza attı. 
HALKB, ALBRK, GUBRF, OYAKC ve AKSEN hisseleri %7,60-%4,27 arası primle en fazla yükselenler arasında yer aldı. 

Borsa ve altın zirvede! Dolar ‘bypass’ ile hayatta! TCMB’nin rezervleri hızla ‘artı’ya koşuyor - 3. Resim

En fazla para girişi yaşanan hisseler arasında ise TUPRS, EREGL, FROTO, KRDMD, PETKM ve SISE gibi sanayi hisselerinin yer alması dikkat çekti

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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