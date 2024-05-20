Mahfi Eğilmez'den dolar tahmini: Enflasyon düşerse kur buradan öteye gitmez

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, dolar kuruna yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Enflasyon hedefine ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarına dikkat çeken Eğilmez, dolar kurunun 25 TL bandına kadar gerileyeceğini söyledi.

ÖNDER ÇELİK ADANA - İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, ihracatçının beklentisine rağmen mevcut durumda döviz kurunun artmayacağı öngörüsünde bulundu.

Garanti BBVA’nın Adana’da düzenlediği ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ etkinliğinde iş dünyası ve basın mensuplarının sorularını cevaplayan Eğilmez “Bizim şu an yüzde 70 olan enflasyonumuz yüzde 45’lere gerileyecekse kur buradan öteye gitmeyecek. Eğer Merkez Bankası faizi biraz daha artırırsa kur 25’lere kadar gerileyebilir. Buna hazır olmamızda fayda var. Ben kurun çok yukarı gitmeyeceğini tahmin ediyorum. 30’lar civarında duracakmış gibi görünüyor. Tabii ihracatçı buna çok kızıyor haklı olarak ama durum böyle. 40’ı görmeyebiliriz, 30-32’ler civarında kalabiliriz” yorumunu yaptı.

Yeni bir faiz artışı beklemediğini de ifade eden Eğilmez, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinin para politikasıyla olmayacağını, bunun yanına mutlaka maliye politikasının koyulması gerektiğini söyledi.

Mahfi Eğilmez, şunları ifade etti:

"Kamu harcamalarını azaltmamız lazım. Vergileri artırmamız lazım ama vergi topladığımız kişilerden değil. Kayıt dışından bunları toplamamız lazım. Bizde vergi çok sağlıksız bir yapıda. Topladığımız vergilerin yüzde 70’i dolaylı vergi, KDV, ÖTV gibi son derece adaletsiz… Kalan yüzde 30 gelir ve kurumlar vergisi gibi kalemlerden oluşuyor. Bu yapıyı değiştirmemiz lazım. "