Altın, dolar derken bir yatırım fırsatı daha! İslam Memiş açıkladı

Stalin'in insanlık dışı Kırım Tatar Sürgünü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklarını her hal ve şart altında savunacağız

Stalin'in insanlık dışı Kırım Tatar Sürgünü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklarını her hal ve şart altında savunacağız

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yatırım tavsiyelerini açıkladı. Memiş, "Gümüş bu kadar yükselmişken nasıl avantajları olabilir?" sorusu altında yaptığı değerlendirmede, çeşitliliğin önemini vurguladı. İşte dikkat çeken o açıklamalar...

Yatırımda altın, dolar, euro, borsa derken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni tavsiyeler geldi. Memiş, piyasalarda rekor üstüne rekor kıran gümüşün, yatırım fırsatı olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

Memiş'in açıklaması ise şöyle:

ÇEŞİTLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Gümüş bu kadar yükselmişken nasıl avantajları olabilir? Öncelikle nakite ihtiyacım yoksa beklemeyi tercih ederdim. Birikimlerimde çeşit yoksa sepetimde altın yoksa yarısını altına dönerdim. Sepetinde altın varsa yüzde 25’ini Euro’ya dönerdim. Sepetimde Euro var dolar yoksa yüzde 25 dolara dönerdim.

İlgili Haberler İnsanlıktan utandıran görüntüler! Büyükbaş hayvana işkence yapan 5 cani tutuklandı

"ONSUN GERİLEMESİNİ FIRSATA ÇEVİRİRDİM"

Banka hesabımda gümüşüm var fizikiye çevirmek istiyorum. Ons üzerinden parite ile dolar yapar, dolarımı çekip fizikiye geçiş için onsun gerilemesini fırsata çevirirdim.