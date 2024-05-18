Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altın, dolar derken bir yatırım fırsatı daha! İslam Memiş açıkladı

Altın, dolar derken bir yatırım fırsatı daha! İslam Memiş açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın, dolar derken bir yatırım fırsatı daha! İslam Memiş açıkladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yatırım tavsiyelerini açıkladı. Memiş, "Gümüş bu kadar yükselmişken nasıl avantajları olabilir?" sorusu altında yaptığı değerlendirmede, çeşitliliğin önemini vurguladı. İşte dikkat çeken o açıklamalar...

Yatırımda altın, dolar, euro, borsa derken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni tavsiyeler geldi. Memiş, piyasalarda rekor üstüne rekor kıran gümüşün, yatırım fırsatı olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

Memiş'in açıklaması ise şöyle:

ÇEŞİTLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Gümüş bu kadar yükselmişken nasıl avantajları olabilir? Öncelikle nakite ihtiyacım yoksa beklemeyi tercih ederdim. Birikimlerimde çeşit yoksa sepetimde altın yoksa yarısını altına dönerdim. Sepetinde altın varsa yüzde 25’ini Euro’ya dönerdim. Sepetimde Euro var dolar yoksa yüzde 25 dolara dönerdim.

"ONSUN GERİLEMESİNİ FIRSATA ÇEVİRİRDİM"

Banka hesabımda gümüşüm var fizikiye çevirmek istiyorum. Ons üzerinden parite ile dolar yapar, dolarımı çekip fizikiye geçiş için onsun gerilemesini fırsata çevirirdim.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İngiltere'de yılın futbolcusu açıklandı! Salah ve Haaland'ı geride bırakarak zirveye ulaştıSüper Lig 37. hafta anlık skor | Canlı maç sonuçları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İnsanlıktan utandıran görüntüler! Büyükbaş hayvana işkence yapan 5 cani tutuklandı - EkonomiBüyükbaş hayvana işkence yapan 5 caniye tutuklama!Kerevitaş 2023 finansal sonuçlarını açıkladı - EkonomiKerevitaş 2023 finansal sonuçlarını açıkladıBakan canlı yayında duyurdu! "Denizler Halkındır" harekatı başlıyor, sahiller vatandaşa açılacak - Ekonomi"Denizler Halkındır" harekatı başlıyorTürk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar - EkonomiTürk Yatırım Fonu geliyorBakan müjdeyi verdi! 4,2 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı - EkonomiBakan müjdeyi verdi! Paralar hesaplardaEsnaftan hükümete çağrı! Borç yapılandırması istiyorlar - EkonomiEsnaftan hükümete çağrı
Sonraki Haber Yükleniyor...