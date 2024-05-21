Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail Cenin kenti ve bölgedeki kampa saldırdı

İsrail Cenin kenti ve bölgedeki kampa saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Filistin, İsrail, Soykırım, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Kampı'na saldırı düzenledi. Filistinlilere yönelik soykırım başlatan İsrail, söz konusu saldırılarda 6 sivili daha öldürdü.

7 Ekim 2023'ten beri Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail, Batı Şeria ve Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyine bir kez daha baskın düzenledi.

İsrail Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na saldırdı - 1. Resim

KAMPLARDA DEHŞET SAÇTI

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Kampı’na düzenlediği saldırılarda biri doktor 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin kentinde İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybeden 6 Filistinli ile 3'ü ağır 10 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, hayatını kaybedenler arasında Cenin Hastanesi cerrahi bölüm başkanının da bulunduğunu söyledi.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin şehrine ve kampına gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail insansız hava araçlarının Cenin semalarında uçtuğunu aktaran görgü tanıkları da gece saatlerinde İsrail askerlerinin baskın yaptığı kentte askerlerle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında 512 kişi hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Ölüm onu yabani otların arasında yakaladı: Arkasında soru işaretleri kaldıİTÜ MTAL arıları başarmaya devam ediyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Reisi'nin öldüğü kazaya dair yeni gelişme! İran, ABD'den yardım istemiş - DünyaABD açıkladı! İran, kaza sonrası yardım istemişİsrail: Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldü - Dünyaİsrail: Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldüİran'da on binlerce insan sokakta! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşanıyor - DünyaReisi'nin tabutuna dokunmak için birbirlerini ezdilerTrump’ın ‘sus payı’ davasında Cohen şoku! Hırsızlık yaptığını itiraf etti - DünyaABD eski Başkanı hapse girebilirİki ülkede peş peşe deprem! Biri 6, diğeri 5,2 ile sallandı - DünyaDeprem haberleri peş peşe! İki ülke şiddetli sallandıBrezilya'da felaketin bilançosu artıyor! Korkutan açıklama geldi: Hafta sonuna dek sürecek - DünyaGüney Amerika'da felaket! Bilanço artıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...