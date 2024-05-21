İsrail Cenin kenti ve bölgedeki kampa saldırdı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Kampı'na saldırı düzenledi. Filistinlilere yönelik soykırım başlatan İsrail, söz konusu saldırılarda 6 sivili daha öldürdü.

7 Ekim 2023'ten beri Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail, Batı Şeria ve Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyine bir kez daha baskın düzenledi.

KAMPLARDA DEHŞET SAÇTI

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Kampı’na düzenlediği saldırılarda biri doktor 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin kentinde İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybeden 6 Filistinli ile 3'ü ağır 10 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, hayatını kaybedenler arasında Cenin Hastanesi cerrahi bölüm başkanının da bulunduğunu söyledi.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin şehrine ve kampına gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail insansız hava araçlarının Cenin semalarında uçtuğunu aktaran görgü tanıkları da gece saatlerinde İsrail askerlerinin baskın yaptığı kentte askerlerle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında 512 kişi hayatını kaybetti.