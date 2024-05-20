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İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivil sayısı 35 bin 562'ye yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı katliam aylardır devam ediyor. Bebek ve kadınları da hedef alan İsrail ordusu, son 24 saatte 106 kişiyi daha öldürdü. Gazze'de öldürülenlerin sayısı 35 bin 562'ye çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun emriyle 7 Ekim 2023'te harekete geçen İsrail askerleri, Gazze'de Filistinli sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazetecilerin, sağlık çalışanlarının da hayatlarını kaybettiği saldırılar son 24 saatte de devam etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 106 artarak 35 bin 562'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivil sayısı 35 bin 562'ye yükseldi - 1. Resim

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 227 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 106 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 176 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivil sayısı 35 bin 562'ye yükseldi - 2. Resim

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 562'ye, yaralı sayısının 79 bin 652'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivil sayısı 35 bin 562'ye yükseldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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