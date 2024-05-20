İsrail, BMGK'da Reisi için saygı duruşunu hazmedemedi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için saygı duruşunda bulunuldu. İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, saygı duruşunu hazmedemedi. Erdan, "Bundan sonra ne olacak? Hitler için saygı duruşu mu? BMGK dünya barışı için tehdit haline geldi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dünya gündemine bomba gibi düşen olay nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde saygı duruşu gerçekleştirildi. İsrail BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan BM üyelerine tepki gösterdi.

BM'DE REİSİ İÇİN SAYGI DURUŞU

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Mozambik Büyükelçisi Pedro Comissario Afonso, konseyin bugünkü oturumunun açılışında salondakileri dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Afonso, “Oturuma başlarken Rusya, Çin ve Cezayir delegasyonlarının talebi üzerine ve Güvenlik Konseyi üyeleri adına hazır bulunan herkesten ayağa kalkmalarını ve helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve tüm yolcuların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını ve bu şekilde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran İslam Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve taziyelerini sunmalarını rica ediyorum” dedi.

İSRAİL TEPKİ GÖSTERDİ

Saygı duruşunda bulunulmasına İsrail sert tepki gösterdi. İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan yayınladığı video mesajda, “BM Güvenlik Konseyi, binlerce kişinin katledilmesinden sorumlu, toplu katliam yapan İran Cumhurbaşkanı Reisi anısına bugün saygı duruşunda bulundu.

Rehinelerimizi kurtarmak için hiçbir çaba sarf etmeyen bu organ, bugün başlarını İran'da, İsrail'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan bir adama eğdi. Güvenlik Konseyi'nde bundan sonra ne olacak? Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu? Güvenlik Konseyi dünya barışı için bir tehlike haline geldi” dedi.