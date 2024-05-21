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İsrail: Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail: Hizbullah&#039;ın saha komutanlarından biri öldürüldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze ve roket birliğinden sorumlu kıyı kesimindeki saha komutanı Kasım Afif Saklavi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah da Saklavi'nin ölümünü doğruladı ancak detay vermedi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Hizbullah'ın füze ve roket birliğinden sorumlu kıyı kesimindeki saha komutanı Kasım Afif Saklavi'nin hedef alındığı ifade edildi.

Saldırının dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

HİZBULLAH DOĞRULADI

Hizbullah ise yaptığı açıklamada detay vermeksizin Saklavi'nin öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 307'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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