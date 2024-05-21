İsrail: Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldü

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Mayıs 2024 09:50 - Güncelleme: 21 Mayıs 2024 09:54 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze ve roket birliğinden sorumlu kıyı kesimindeki saha komutanı Kasım Afif Saklavi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah da Saklavi'nin ölümünü doğruladı ancak detay vermedi.