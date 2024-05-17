İstihbaratın kalbine saldırı! Hizbullah, İsrail’in balon üssünü vurdu

Hizbullah; sınırdan 40 kilometre derinlikteki İsrail’in askerî hava üssünü vurdu. Devasa keşif balonu Sky Dew’lerin bulunduğu İsrail istihbaratının kalbi ağır hasar aldı

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Beyrut’ta bir araya geldi. Görüşmede, özellikle Gazze Şeridi’ndeki durum başta olmak üzere işgal altındaki Filistin’in diğer bölgeleri ile Lübnan gibi destek cephelerindeki gelişmeler ele alındı. Bunun ardından Hizbullah, ilk kez İsrail’in iç kesiminde yer alan Taberiye şehri yakınlarındaki askerî hava üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Lübnan sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Eilane Askerî Hava Üssüne yapılan saldırı, Hizbullah’ın bugüne kadarki en etkili saldırısı oldu. Füzelerin tespiti için kullanılan devasa keşif balonu Sky Dew’lerin bulunduğunu üsse yapılan saldırıya misilleme yapan İsrail ordusu, Lübnan’ın 100 kilometre içerisindeki Hizbullah’ın kalesi; Bekaa Vadisi’ni bombaladı. Lübnan medyası, Bekaa’ya bugüne kadarki en büyük bombardımanın gerçekleştiğini yazdı. Günün ilerleyen saatlerinde ise Hizbullah’tan da karşılık geldi. İsrail işgali altında olan Suriye toprağı Golan Tepeleri’ne 60 Katyuşa roketi fırlatan Hizbullah, İsrail’in üç askerî üssünü hedef aldığını duyurdu.

KASSAM: 12 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

İsrail’e bir darbe de Gazze’den geldi. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampına giren İsrail askerlerine karşılık verdi. Bir evin içinde mevzilenen 10 İsrail askerini öldüren Kassam Tugayları, ayrıca bir binanın üzerine çıkan iki İsrailli keskin nişancıya da etkisiz hâle getirdi. The Times of Israel gazetesi, Cibaliye Mülteci Kampı’nda beş İsrail askerinin “dost ateşiyle” öldüğünü, üçü ağır yedisinin de yaralandığını yazdı. Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 35 bin 272’ye, yaralananların sayısı ise 79 bin 205’e yükseldi.