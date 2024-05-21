Trump’ın ‘sus payı’ davasında Cohen şoku! Hırsızlık yaptığını itiraf etti

Trump’ın 2016 yılından bu yana devam eden ‘sus payı’ davasında yeni bir gelişme yaşandı. ABD’li bir oyuncu ile adı çıkan ABD eski başkanı Donald Trump’ın davası New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Dava esnasında sağ kol Cohen’den gelen itiraf mahkemeye damga vurdu.

New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde devam eden Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘sus payı’ davasında o dönemde en yakınında olduğu bilinen Michael Cohen’in çapraz sorgusu sürdü. Ancak Cohen’in tanık olarak güvenilirliğinin sarsılabileceği bir itiraf geldi.

“ÇALDIM”

Trump'ın avukatı Todd Blanche tarafından sorgulanan Cohen, Trump Organization şirketinden para çaldığını itiraf etti. Bir teknoloji şirketine yapılan ödemede usulsüzlük yaparak zimmetine para geçirdiğini aktaran Cohen, 50 bin dolarlık borcun yaklaşık 20 bin dolarını nakit olarak kese kağıdı içinde teslim ettiğini, geri kalanını ise cebe attığını söyledi. Bunun sebebi olarak; bir yıllık ikramiyesinin düşük olduğu gerekçesiyle öfkeli olduğunu belirtti. Cohen, "İkramiyedeki düşüş nedeniyle öfkeliydim. Bu yüzden, bunun kendi kendine yardım gibi olduğunu hissettim" dedi. Cohen, Trump’ın avukatı Blanche’in, "Yani Trump Organization’dan para çaldınız. Değil mi?" şeklindeki sorusuna, "Evet" cevabını verdi.

TRUMP'IN AVUKATI “DAVA DÜŞÜRÜLSÜN” DEDİ

Trump’ın avukatı Todd Blanche ise, iddia makamının yeterli delil ortaya koyamadığını ve Cohen’in tanık olarak güvenilir olmadığını iddia ederek davanın düşürülmesi talebinde bulundu. Yargıç Juan Merchan’ın, "Yani benden Bay Cohen'in hukuken güvenilir olmadığına karar vermemi mi istiyorsunuz?" sorusuna "Evet" diyen Blanche, Cohen’e ithafen "Onu sadece yalan söylerken yakalamadık sayın yargıç. Buraya yalanlarla dolu bir geçmişle geldi. Bu mahkeme salonunda yemin altında ifade verdi ve yalan söyledi” şeklinde konuştu. Mahkeme ise davanın düşürülme talebi konusunda daha sonra karar alacağını açıkladı.

TRUMP DEYİMİYLE “CADI AVI”

Duruşma sonrasında açıklama yapan Trump ise, hakkındaki yargı sürecine dair eleştirilerini sürdürdü. “Sus payı” davasını "cadı avı" olarak niteleyen Trump, “Yargıç Juan Merchan'ın davanın düşürülmesi talebini kabul etmesini umuyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, talebin kabulü halinde Merchan’ın "itibarını geri kazanabileceğini" belirtti.

4 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Aralarında geçen münakaşadan dolayı film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanan Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.