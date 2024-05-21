Ogasawara Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyinde bulunan Ogasawara Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sık sık deprem haberiyle gündeme gelen Japonya, yerel saatle 09.39'da yine sallandı. Başkent Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında meydana gelen deprem korkuttu.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü Ogasawara Adaları açıkları olan depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Açıklamaya göre deprem, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Öte yandan deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
TOKYO'DAN 1000 KİLOMETRE UZAKTA
Bölgede 'Bonin Adaları' olarak bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneyinde, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı