Beşik gibi sallanıyor! Tayvan'da bir büyük deprem daha

Beşik gibi sallanıyor! Tayvan'da bir büyük deprem daha

Japonya'nın güneybatısındaki Ogasawara Adaları açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Dünyanın dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Tayvan'da dün yaşanan 6.1'lik depremin ardından bir büyük deprem de Japonya'da oldu. Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

JAPONYA'DA BÜYÜK DEPREM

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre yerel saatle 17.36'da ülkenin güneybatısındaki Ogasawara Adaları açıklarında 6,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Sarsıntı 540 kilometre derinlikte kaydedildi. Tokyo'nun merkezinde de zayıf sarsıntılar hissedilirken, Tsunami uyarısı yapılmadı.

Bölgede "Bonin Adaları" diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneydoğusunda, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.