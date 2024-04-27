Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli peş peşe son dakika verileri açıkladı. Erzincan'ın ardından Bayburt da 3.1'lik depremle sallandı.
Türkiye ve dünya genelinde üst üste depremler yaşanmaya devam ediyor. Erzincan'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Erzincan'da yaşanan 4.1'lik depremin ardından Bayburt da 3.1 ile sallandı.
AFAD VE KANDİLLİ PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 01:30:37 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 15.67 km derinliğinde yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise deprem Çadırkaya-Tercan mevkiinde yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı.
BAYBURT'TA 3.2'LİK DEPREM
Erzincan'da yaşanan depremin ardından Bayburt'un Beşpınar-Demirözü mevkiinde 3.2'lik bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 01:40 sıralarında yerin 4.6 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi