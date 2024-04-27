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Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erzincan&#039;da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli peş peşe son dakika verileri açıkladı. Erzincan'ın ardından Bayburt da 3.1'lik depremle sallandı.

Türkiye ve dünya genelinde üst üste depremler yaşanmaya devam ediyor. Erzincan'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Erzincan'da yaşanan 4.1'lik depremin ardından Bayburt da 3.1 ile sallandı.

AFAD VE KANDİLLİ PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 01:30:37 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 
 
Deprem yerin 15.67 km derinliğinde yaşandı.
 
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem! - 1. Resim
 
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise deprem Çadırkaya-Tercan mevkiinde yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı.
 

BAYBURT'TA 3.2'LİK DEPREM

Erzincan'da yaşanan depremin ardından Bayburt'un Beşpınar-Demirözü mevkiinde 3.2'lik bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 01:40 sıralarında yerin 4.6 km derinliğinde meydana geldi.

 
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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