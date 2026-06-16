İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri Belediyesi’ne geçtiğimiz günlerde yolsuzluk iddiaları nedeniyle operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

BALCIOĞLU DAHİL 10 TUTUKLAMA

Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Belediyede bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun emniyette verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Yaklaşık 11 saat ifade veren Balcıoğlu, yöneltilen suçlamaları reddettiğini belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

Balcıoğlu'na, kendisi veya yakınları adına Rolex marka saat bulunup bulunmadığı soruldu. Belediye Başkanı, böyle bir saatinin olmadığını ifade etti.

Belediyeye zabıta memuru olarak alınan bazı kişilerle ilgili iddialara da cevap veren Balcıoğlu, personel alımlarının ilgili müdürlüklerin sorumluluğunda olduğunu savundu. Mustafa Demirayak'ın zabıta olarak işe alındığını bilmediğini öne sürdü.

"KİMSEDEN PARA İSTEMEDİK"

Balcıoğlu, kendi adı veya yardımcısının ismi kullanılarak bazı kişilerin işe alınması karşılığında maddi menfaat sağlandığı iddialarını da reddetti. Bu iddiaları ifadesi sırasında öğrendiğini belirten Balcıoğlu, kendisinin veya yardımcılarının kimseden para talep etmediğini söyledi.

"PARİS CAFE" İDDİASINA CEVAP

"Paris Cafe" isimli işletmenin devrine ilişkin suçlamaları da kabul etmeyen Balcıoğlu, eski CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür aracılığıyla tanıdığı K.D'nin seçim döneminde destek verdiğini, ancak daha sonra bu kişiyi hak sahibi gördüğü için işletmenin kilidini değiştirdiğini iddia etti.

Balcıoğlu, belediye olarak kilidi yenilediklerini ve işletmeyi Silivri halkına hizmet vermesi amacıyla yeniden açtıklarını ifade etti.

VİLLA ALIMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında Balcıoğlu'na, seçimden kısa süre sonra eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına alınan villa ve para transferleri de soruldu.

Balcıoğlu, villayı başkan seçildikten yaklaşık bir ay sonra 10 milyon TL bedelle satın aldığını belirterek, alımı kendi maddi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini savundu.

Yaklaşık 8 yıldır aynı sitede kiracı olarak yaşadığını söyleyen Balcıoğlu, ticari faaliyetlerinden elde ettiği birikimle ev alma planı yaptığını ifade etti.

Balcıoğlu, villanın eşinin üzerine alınmasıyla ilgili olarak da herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını ileri sürdü.

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