Yapay zeka teknolojilerinin hızla büyümesiyle birlikte enerji ihtiyacı tarihin en yüksek seviyelerine ulaşırken, gözler nükleer enerjinin temel hammaddesi uranyuma çevrildi. Goldman Sachs'ın 'yeni altın' olarak nitelendirdiği uranyumda arz-talep dengesinin bozulması, önümüzdeki yıllarda fiyatlarda sert yükseliş beklentisini beraberinde getirdi.

Yapay zeka yatırımları ve küresel enerji dönüşümü, dünya ekonomisinde yeni bir rekabet alanı oluşturdu. Dev teknoloji şirketlerinin artan elektrik ihtiyacı, nükleer enerjiyi yeniden merkeze taşırken, bu dönüşümün en kritik hammaddelerinden biri olan uranyum için dikkat çeken uyarılar peş peşe geliyor.

Bankacılık devi Goldman Sachs, nükleer santrallerin temel yakıtı olan uranyumu geleceğin en stratejik emtialarından biri olarak gösterdi. Artan veri merkezi yatırımları ve ülkelerin nükleer enerji kapasitesini genişletme planları nedeniyle küresel uranyum talebinin önümüzdeki yıllarda arzı aşacağı belirtiliyor.

2045'E KADAR BÜYÜK AÇIK BEKLENTİSİ

Sektör analizlerine göre nükleer enerji kapasitesindeki büyüme devam ederken, 2045 yılına kadar yaklaşık 2 milyar poundluk uranyum açığı oluşabileceği öngörülüyor.

Talepteki hızlı artışın üretim kapasitesiyle karşılanamaması, fiyat beklentilerini de yukarı çekiyor. Goldman Sachs, uranyum fiyatlarının önümüzdeki dönemde pound başına 91 dolar seviyelerine ulaşabileceğini, 2027 yılında ise 120 dolar bandını görebileceğini tahmin ediyor. Bazı piyasa uzmanları ise arz sıkıntısının derinleşmesi halinde fiyatların daha yüksek seviyelere çıkabileceğini savunuyor.

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TEKNOLOJİ DEVLERİ NÜKLEER ENERJİYE YÖNELDİ

Yapay zeka yarışında öne çıkmak isteyen teknoloji şirketleri, yüksek enerji tüketen veri merkezleri için alternatif kaynak arayışına hız verdi.

Meta, küçük modüler reaktör teknolojilerine yönelik çalışmalar yürütürken, Amazon'un bulut bilişim birimi Amazon Web Services de uzun vadeli enerji anlaşmalarıyla nükleer kaynaklara yöneliyor.

Öte yandan Çin, yeni nükleer santral yatırımlarıyla kapasitesini artırmaya hazırlanırken, ABD'de daha önce kapatılan bazı santrallerin yeniden devreye alınması gündemde.

ÜRETİM TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR

cnbce.com'da yer alan habere göre; uranyum piyasasındaki en büyük endişe ise üretim açığı. Küresel uranyum üretiminin yıllık talebin gerisinde kaldığı belirtilirken, mevcut açığın uzun vadeli fiyatları yukarı taşıdığı ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük uranyum üreticilerinden Kazakistan'ın devlet şirketi Kazatomprom'un üretim hedeflerini aşağı çekmesi de piyasadaki arz endişelerini artırdı. Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerilim ve uranyum ticaretine yönelik kısıtlamalar da küresel tedarik zincirindeki riskleri büyütüyor.

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REZERVLER BİRKAÇ ÜLKEDE YOĞUNLAŞIYOR

Dünya uranyum rezervlerinin önemli bölümü birkaç ülkede bulunuyor. Avustralya, Kazakistan ve Kanada en büyük rezerv sahipleri arasında yer alırken, Rusya ve Namibya da küresel arz açısından önemli konumda bulunuyor.

Uzmanlara göre yapay zeka çağında elektriğe olan ihtiyaç arttıkça nükleer enerji ve dolayısıyla uranyumun stratejik önemi daha da artacak. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda uranyum piyasasının enerji dünyasında en yakından takip edilen alanlardan biri olması bekleniyor.

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