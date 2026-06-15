Barış rüzgarları İsrail piyasalarını çarptı: Tel Aviv borsası yüzde 2'ye yakın değer kaybetti
ABD-İran mutabakatı, Tel Aviv borsasında sert düşüş dalgasına yol açtı. Trump’ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldıracağını duyurması ve barış iklimi, İsrail'de piyasaları sarstı. Bölgedeki yumuşama beklentisiyle savunma, finans ve sigorta sektörleri ağır darbe aldı. Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsaması ve İsrail hükümetinden yükselen itirazlar, borsadaki kaybı derinleştirdi.
- İsrail borsasında güçlü düşüşler ve finans sektöründe keskin gerileme yaşandı.
- Sigorta endeksinde yüzde 5, bazı şirket hisselerinde ise yüzde 8'e varan değer kaybı görüldü.
- Savunma şirketlerinin hisselerinde de mutabakatın savunma ekipmanlarına talebi azaltacağı beklentisiyle düşüş yaşandı.
- ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmasının tamamlandığını ve Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının kaldırılacağını belirtti.
- ABD-İran mutabakatının Lübnan'ı da kapsayacağı açıklaması İsrail'de tartışmalara neden oldu.
ABD-İran mutabakatı, küresel siyasetle birlikte finans dünyasını da hareketlendirdi. Fakat bu hareketlilik İsrail ekonomisine kötü yansıdı.
İsrail'in Calcalist ekonomi gazetesinin haberine göre, borsada güçlü düşüşler ve finans sektöründe keskin gerileme görülürken sigorta endeksinde yüzde 5 düşüş yaşandı.
YÜZDE 8'E VARAN DEĞER KAYBI
Düşüş sadece sigorta ve bankacılık sektörüyle sınırlı kalmayarak, pek çok sektöre sıçrarken bazı şirketlerin hisseleri yüzde 8'e varan değer kaybetti.
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İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD-İran mutabakatının duyurulması sonrası ilk güne Tel Aviv borsası olumlu şekilde başlarken ardından keskin düşüşler yaşandığını aktardı.
Haberde, Tel Aviv borsası TA 35, 90 ve 125 endekslerinde yüzde 1 ile 2 arasında düşüşlerin yaşandığı bildirildi.
Elbit Systems ve Arodrome Group gibi savunma şirketinin hisselerinde de belirgin düşüş yaşandığı belirtilen haberde, mutabakatın ardından savunma ekipmanlarına olan talebin azalacağının fiyatlandığı kaydedildi.
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ABD-İRAN MUTABAKATI
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.
ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.