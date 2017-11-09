Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci günündeki Kuzey Atlantik Konseyi oturumunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Uyarlanmış NATO komuta yapısının taslağında anlaştık"

Savunma bakanlarının güçlü ve çevik bir NATO komuta yapısı oluşturulmasına destek verdiğini belirten Stoltenberg, "Bugün uyarlanmış bir NATO komuta yapısının taslağında anlaşma sağladık. Bu çerçevede çalışmalar taslak üzerinden yürütülecek." dedi.

Yeni Siber Operasyonları Merkezi kurulacak

NATO'nun siber savunmasını arttırması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, bu çerçevede siberin de hava, kara ve denizin yanı sıra bir askerî alan olarak belirlendiğini hatırlattı.

Stoltenberg, "Savunma bakanları uyarlanmış NATO komutası çerçevesinde yeni bir Siber Operasyonları Merkezi kurma konusunda anlaştı." diye konuştu.

"NATO müttefiklerinin iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz"

Stoltenberg, Türkiye, Fransa ve İtalya savunma bakanlarının hava savunma sistemleri geliştirmek için iş birliğini artırmaya yönelik niyet beyanı imzalamasından dolayı memnun olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"NATO müttefikleri arasında artan iş birliğini her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Böylelikle hem müttefikler ihtiyaçları olan kabiliyetlere erişiyor hem de bunların NATO'ya entegrasyonu mümkün olduğu için müttefiklerin birlikte hareket edebilmesi kolaylaşıyor."