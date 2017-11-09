Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Birlik Partisi Lahey Belediye Meclis Üyesi Abdoe Khoulani'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı "Siyonist terörist nesli, Toplumcu Reform Partisi (SGP) ziyaretinde. Bunlar geleceğin çocuk katilleri ve işgalcileri" ifadelerinin bulunduğu mesajla ilgili yargılanması için bir gerekçe olmadığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajın ziyarete gelen öğrenciler ya da başkaları için kırıcı olabileceği, fakat bunun cezalandırılacak bir ifade olmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ayrımcılık yasasının, ırk, din özgürlüğü gibi durumlar için geçerli olduğunu, "siyonist terörist", "çocuk katili" ya da "işgalci" gibi ifadelerin ayrımcılık nedeni olarak kabul edilmediği vurgulandı.

SGP partisi, Khoulani'nin beş ay önce paylaştığı mesaj için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.