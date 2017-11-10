Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SNHR'nin raporuna göre, Esad rejimi, Rusya güçleri ve terör örgütü DEAŞ, 2017'nin başından itibaren 747 yaşam merkezine saldırı düzenledi.

Ekim ayında yaşam merkezlerini hedef alan saldırıların sayısının 61 olduğu aktarılan raporda, bunlardan 36'sının Esad rejimi, 21'inin Rusya güçleri ve 2'sinin ise DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtildi. Geriye kalan saldırıların ise bilinmeyen kaynaklar tarafından düzenlendiği ifade edildi.

Raporda ekim ayında gerçekleştirilen hava saldırılarında gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan okullar, hastaneler, sağlık merkezleri, sivil savunma noktaları, çadır kentler ve yolların vurulduğuna dikkati çekildi.

Saldırıya maruz kalan yaşam merkezleri arasında 19 altyapı, 13 okul, 19 cami, 4 yerleşim yeri, 3 sağlık merkezi ve 3 çadırın bulunduğu kaydedildi.

Esad rejiminin yaşam merkezlerine gerçekleştirilen saldırılarda ilk sırada yer aldığı belirtilen raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Rusya ile rejim güçlerinin saldırıların toplamı içinde yüzde 94 oranında payı bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre, saldırılardan önce veya sonra hedef alınan yerlerde herhangi bir muhalif, askerî nokta veya silah ile mühimmat deposu bulunmamaktadır. Vurulan yerlerde sadece sivillerin yaşadığı belirlenmiştir."