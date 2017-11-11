Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birlik Partileri CDU/CSU, liberal FDP ve Yeşiller arasında iki haftadır devam eden “Jamaika Koalisyonu” ön görüşmelerinden sızan bir haber, Alman siyasetinde sürpriz olarak nitelendi.

Cem Özdemir’in adı olası koalisyonda haftalardır dışişleri bakanlığı için geçiyordu. Özdemir daha önce yaptığı açıklamalarda, bu bakanlığı üstlenmeye hazır olduğu mesajını vermişti.

GİZLİ TOPLANTIDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YOK

Ancak koalisyon görüşmelerine katılan kaynaklar, koalisyon görüşmeleri öncesinde Özdemir’in, partisinin önde gelenleriyle gizli bir toplantıda bir araya geldiğini ve hükümetin kurulması durumunda çevre, tarım veya ulaştırma; ek olarak da sosyal işler bakanlıklarına talip olmak istediklerini aktardığını bildirdiler.

KENDİ PARTİSİ İSTEMİYOR

Son günlerde Yeşiller içinde bazı siyasetçilerin, Özdemir’in dışişlerine geçmesine karşı tavır koyduğu ve bu pozisyon için partinin sol kanadından Jürgen Trittin’i gündeme getirdikleri de basına yansıdı.

Ayrıca Alman medyasında, Cem Özdemir’in olası dışişleri bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine yönelik sert açıklamaları nedeniyle iki ülke arasındaki gerilimin artmasına neden olabileceğinden karşı çıkılıyordu.