Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de kabinenin iki üyesinin ortak imzayla Başbakan Theresa May'e yazdıkları gizli mektubun Sunday Times'a düşmesi Sterlin'de sert satışları da beraberinde getiren endişelere neden oldu.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Çevre Bakanı Michael Gove'un ortak imzayla May'e yazdıkları mektupta kendilerinin Brexit planlarında geriye düştüklerini dile getirdi ve eleştirilerini paylaştı.

İki imzalı mektupta May'in Brexit görüşmelerinde İngiltere'nin elini zayıflattığı eleştirisi yöneltildi.

Sunday Times'ın haberine göre May'in partisi, Muhafazakar Parti'den 40 milletvekili de güvensizlik mektubu imzalamak için anlaştı. 48 vekil imzalı bir mektup May'in başbakanlık görevinden düşmesine neden olabilir

Parti tüzüğüne göre 48 imzada Muhafazakar Parti'nin Başbakanlık görevini yürütecek yeni bir lider seçmesi gerekiyor. Bu durumda partinin yeni lideri doğrudan başbakan olacak ve yeni bir seçime gerek kalmayacak.

May, 8 Haziran'daki erken seçimde karşılaştığı güç kaybından beri partisinde otorite sorunları yaşıyor. May'in istifası için parti içerisindeki muhalifler bir süredir lobi çalışmaları yürtüyordu. Son dönemde İngiltere siyaseti savunma bakanı Michael Fallon ve yardımlardan sorumlu bakan Priti Patel'in çeşitli skandallar nedeniyle istifaları ile gündemdeydi.