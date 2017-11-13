Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun sosyal medya hesabında yer alan, Birleşmiş Milletler (BM) Suudi Arabistan Temsilciliğinin açıklamasında, Yemen'de hükûmetin kontrolündeki limanların 24 saat içerisinde "insani yardımlar ve ticari ürünlerin geçişi" için yeniden açılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Koalisyon güçleri, Yemen hükûmetiyle istişare içerisinde anlaşmaya vararak, insani yardımların ve ticari malların güvenli bir şekilde naklinin sağlanması için Yemen'deki havaalanları ve limanların yeniden açılması sürecini başlatma yönünde adımlar atıyor." denildi.

Bu süreçte ilk adımın, Aden, Mukella ve Muha kentlerinin de içerisinde bulunduğu hükûmetin kontrolündeki bölgelerde bulunan limanların, 24 saat içerisinde yeniden açılması olacağı belirtilen açıklamada, bu kararların Yemen halkının sıkıntılarını hafifletmek amacıyla alındığına dikkat çekildi.

İnsani yardımlar için kapsamlı çalışma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Husilerin kontrolündeki limanlarda inceleme ve denetim mekanizmalarını görüşmek üzere Riyad'daki Koalisyon Güçleri Yönetim Merkezine en yakın zamanda uzman bir heyet göndermesi talep edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsani yardım ve ticari ürün geçişlerinde daha etkin bir denetim mekanizması oluşturulması ve İran ile müttefiklerinin, Husi isyancılara düzenli bir şekilde sağladığı silah, mühimmat, füze parçaları ve döviz kaçakçılığının engellenmesi amacıyla söz konusu adımlar gereklidir."

Açıklamada, koalisyon güçlerinin, insani ve ticari yardımların artırılması, Sana Havalimanı, Hudeyde kenti ve Hudeyde Limanı'nın idaresi için yeni hazırlıkların yapılması amacıyla BM Yemen Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'le yapıcı iş birliğine hazır olduğu vurgulandı.

Husilerin 4 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasının ardından Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçleri, pazartesi günü Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin kapatılmasını içeren bir karar almıştı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suudi Arabistan'ın tüm hava ve deniz limanlarını kapatarak Yemen'e uyguladığı abluka kaldırılmazsa ülkede dünyanın en büyük kıtlığının yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.