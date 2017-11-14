Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan'a da Lübnan'a karışmama, istifa eden Başbakan Saad Hariri'ye de Lübnan'a dönme, ülkedeki siyasi güçlere iç gündeme yoğunlaşma çağrısında bulundu.

Lüksembur Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Lübnan'ın iç işlerine karışarak Ortadoğu'da daha fazla karmaşaya yol açmaması ve istikrarı bozmaması konusunda Suudi Arabistan'a uyarıda bulundu. Jean Asselborn "Eğer Lübnan Başbakanı Hariri'nin Suudi Arabistan'daki durumu bir rehine krizi ise bu bölge için iyi bir bir haber değil" dedi.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından sonra basına açıklamada bulunan Belçika'nın Dışişleri ve Avrupa Birliği'nin Dış Politika Başkanı Federica Mogherini şunları söyledi:

"Önce bütün siyasi güçlere Lübnan'a ve vatandaşlarına ne verebileceklerine yoğunlaşmaya, Başbakan Hariri'ye ülkesine dönerek hükumetin başına geçmeye ve işlerini yapmaya çağırıyoruz. Bu milli gündeme hiçbir dış müdahele yapılmamasını umuyoruz. Ülkeye bölgesel anlaşmazlıkları taşımaktan kaçınılmasının esas olduğuna inanıyoruz".

Federica Mogherini, Suikast korkusunu ileri sürerek görevinden istifa eden Saad Hariri'nin yönetimi altında Lübnan'ın başarılarını övdü.

Hariri, koalisyon hükumetinde yer alan İran destekli Hizbullah'ı Arap dünyasına karışıklık tohumları ekmekle suçlamış ve bu grubun bölge meselelerinden uzak durması halinde ülkesine geri döneceğini açıklamıştı.

Fransa'ın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada Lübnan'daki durumu ele aldıklarını, Lübnan'ın istikrarı ve bütünlüğü ve ülkeye dış müdahale yapılmasından endişe duyduklarını söyledi. Jean-Yves Le Drian Lübnan'da siyasi bir çözüme ulaşmak için bütün siyasi figürlerin tam bir hareket özgürlüğüne sahip olmasının gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Hariri'nin ülkesine dönmesi gerektiğini söyleyerek, ayrılışının Lübnan'ı sarstığını söyledi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Lübnan'ın iç işlerine karışarak Ortadoğu'da daha fazla karmaşaya yol açmaması ve isstikrarı bozmaması konusunda Suudi Arabistan'a uyarıda bulundu. Jean Asselborn "Eğer Lübnan Başbakanı Hariri'nin Suudi Arabistan'daki durumu bir rehine krizi ise bu bölge için iyi bir haber değil" dedi.