Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalonya'daki durumun normale dönmesi üzerine ekonominin de normale döneceğini vurgulayan Rajoy, "Son dönemlerde Katalonya'da yaşananlardan dolayı 2018 yılının ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,3'e kadar indirdik ama eğer Katalonya'da normale dönüş başlarsa bu ekonomik büyümeyi etkiler ve gelecek yılın tahmini, yüzde 2,8 ile yüzde 3'e kadar çıkabilir." dedi.

Rajoy, 21 Aralık'ta Katalonya'da yapılacak erken yerel seçim öncesinde yayınlanan tüm anketlerde bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin önde olduğunun hatırlatılması üzerine, "ayrılıkçı partilerin Katalonya'da tekrardan iktidara gelmesi halinde hükûmet olarak bu zamana kadar ortaya koydukları tavrın değişmeyeceğini" ifade etti.

Haklarında soruşturma yürütülen ve tutuklanıp cezaevine gönderilen Katalan siyasetçilerin 21 Aralık'taki seçimlere aday olduklarını anımsatan Rajoy, kendileri açısından "bu kişilerin artık siyasette yerlerinin olmadığını" savundu.

İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya'nın özerklik statüsünün geleceğiyle ilgili müzakerelerin sadece anayasal reform üzerine çalışmalar başlatacak meclis komisyonunda yapılacağını dile getirdi.