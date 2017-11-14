Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Tuğbay Ataman ile beraberindeki heyet, "Arakan'a Sessiz Kalma" kampanyası kapsamında toplanan yardımları kamplara ulaştırmak için geldiği Bangladeş'te, Büyükelçi Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Öztürk, burada yaptığı açıklamada, Myanmar askerleri ve Budist milliyetçiler tarafından 25 Ağustos'ta başlatılan katliamlarının ardından Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Arakan'a yardım konusunda yüksek gayret gösterdiğini belirtti.

Myanmar'da ciddi kriz yaşandığına işaret eden Öztürk, "Olayların ilk başladığı andan itibaren yapılan geçişlerde 300 bin Arakanlı Bangladeş'e geldi. Son zamanlarda 700 bin Arakanlının gelmesiyle bu sayı bir milyona yaklaştı." diye konuştu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Tuğbay Ataman da katliamların ardından Myanmarlılar için "Arakan'a Sessiz Kalma" kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Türk insanının bu konuda çok hassas davrandığını dile getiren Ataman, kampanya kapsamında birçok bağış aldıklarını bildirdi. Ataman, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince yardımları ulaştırıyoruz. Şu ana kadar bir kısım yardımlarımızı buraya ulaştırdık. Cumartesi gününe kadar Bangladeş'teki yardım faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu yardımlardan 35 bin kişi faydalanacak. 950 tıbbi yardım ve ilaç paketi dağıtımı yapıldı. Bunun sayesinde 5 bin kişi tedavi gördü.

Arakan olayları başlamadan önce Arakan'da faaliyet yürüttük. Su kuyusu faaliyetlerimiz vardı. Bu kapsamda 114 su kuyusunu açtık. Bu olaylar başladıktan sonra 71 su kuyusunu açtık. Şu an bir kısmı faal, bir kısmı bitmek üzere. Onun haricinde Cox's Bazar ve çevre bölgelerde 204 su kuyusu açılacak."