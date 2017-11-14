Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent sakinleri çöp yığınlarından yayılan pis koku ve görüntüden şikayet ederken, sorunun çöp kamyonlarına ödeme yapılmaması olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Addis Ababa Katı Atık Yönetimi Ofisi Genel Müdürü Yardımcısı Masresha Takele, yönetimde yaşanan aksaklıklardan dolayı 9 gün boyunca çöp kamyonlarının ve buldozerlerin çalışmadığını söyledi.

Kurumda çöp toplama araçlarına yapılan ödemelerden sorumlu kişinin, ülkedeki son yolsuzluk davası kapsamında gözaltına alındığını belirten Takele, ödemeler konusunda başka bir kişinin yetkilendirildiğini kaydetti.

"Çalışmalar başladı ama biriken çöplerin toplanması biraz vakit alacak"

Takele, "Ödeme problemini çözdük ve şu an çöp kamyonları çalışmaya başladı ancak biriken çöplerin toplanması biraz vakit alacak." ifadesini kullandı.

Caddelerde biriken çöp tepelerinden rahatsız olan sakinler ise durumun hastalığa sebep olabileceği için endişeli olduklarını dile getirdi.

Menen bölgesindeki çöp alanı yakında ayakkabı satıcılığı yapan ve ismini vermek istemeyen yerel sakin, "Çöp sebebiyle sineklerle baş etmeye çalışıyoruz. Koku sebebiyle bazı arkadaşlar burada satış yapmaktan vazgeçti." diye konuştu.

Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı başkentteki çöp toplama sistemi mahallelerdeki çöp toplayıcıları ve Addis Ababa Şehir Yönetimi'nin iş birliğinde ilerliyor.