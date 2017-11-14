Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin 3 uçak gemisinin, ortak tatbikata katılmak üzere Güney Kore’nin operasyon bölgesine giriş yaptığı belirtildi.

Yerel basında Seul’un USS Ronald Reagan, USS Nimitz ve USS Theodore Roosevelt uçak gemileriyle ilk kez manevra yaptığı belirtildi. Uçak gemilerine, aralarında Sejong the Great ve the Seoae Yu Seong-ryong destroyerlerinin de bulunduğu 10 farklı gemi eşlik ediyor.

Sejong the Great destroyerinin kaptanı, ‘ABD ile sıkı ittifakın sayesinde karşı tarafın provokasyonlarına karşı konulabileceğini' bildirdi.

ABD’nin 3 uçak gemisinin katılımıyla yaptığı son tatbikat 10 yıl önce Pasifik’teki Guam Adası’nın yakınlarında gerçekleşmişti.