Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habarovsk- Nelkan seferini yapan “Habarovsk Airlines” havayolu şirketine ait L-410 uçağı, bu sabah inişe geçerken kaza yaptı. Uçakta 2’si mürettebat 7 kişi bulunuyordu. Yaşamını yitirenlerin arasında pilotlar Çumakov ve Zuyev, Olga Laponikova, Anna Laponikova, Svetlana Pohomova ve Denis Amosov bulunuyor. Olaydan sağ kurtulan küçük kızın ise hastaneye kaldırıldığı ve durumun ağır olduğu belirtildi. Soruşturma komitesi kötü hava koşulları, pilot hatası ve teknik hata olmak üzere 3 nedeni değerlendiriyor.