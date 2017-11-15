Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara karşı uyguladığı zulümle ilgili "güvenilir raporlardan" derin endişe duyduklarını belirterek bölgedeki insani kriz için bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.Tillerson, bir günlük resmi ziyarette bulunduğu Myanmar'ın başkenti Nepido'da, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı, düzenlenen ortak basın toplantısında Arakan'da yaşananlara ilişkin "Görüntüler tek kelimeyle korkunç." ifadesini kullandı.Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara karşı uyguladığı zulümle ilgili güvenilir raporlardan derin endişe duyduklarını vurgulayan Tillerson, 600 binden fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e göç etmesine neden olan insanlık krizine dair bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Tillerson, Myanmar'a "geniş çaplı ekonomik yaptırım" uygulamanın doğru olmayacağını ifade ederek "Belirli kişilerin kabul edilemez olarak nitelediğimiz eylemlerden sorumlu olduğunu gösteren güvenilir bilgiye sahipsek bu kişilere yaptırım uygulamak daha uygun olur." değerlendirmesinde bulundu.Arakanlı Müslümanların uğradığı zulme tepki göstermediği için uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olan Suu Çii, basın toplantısında Arakan'daki krize dair bakanlığının birkaç açıklama yayımladığını hatırlattı.Suu Çii, "Ben sessiz kalmadım. Yeterince ilgi çekici şeyler söylemediğimi kastediyor olmalılar." dedi.Tillerson, daha sonra Arakan'daki ordu operasyonlarının başında bulunan General Min Aung Hlaing ile de görüştü.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik



Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.