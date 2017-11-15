Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika medyasına göre, Brüksel'in merkezindeki opera binası önünde akşam saatlerinde 100'den fazla genç, "Vargass92" lakaplı Fransız bir sosyal medya kullanıcısının "hayranlarıyla buluşma" çağrısı üzerine bir araya geldi. İzinsiz gösteride, söz konusu "Vargass92" hesaba sahip kişinin de bulunduğu belirtiliyor.

Grup, gösteriye müdahale etmeye çalışan polise sert tepki gösterdi. Göstericiler, polislere, çevredeki bir otomobile ve kütüphane binasına taşlarla saldırdı. Grup, olay yerine takviye polis ekibi ve TOMA aracı gelmesiyle dağıldı.

Brüksel polisi, olaylarda 1 kişinin yaralandığını, 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan, şehrin en işlek metro istasyonlarından De Brouckere bir süre ulaşıma kapatıldı.