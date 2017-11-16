Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da halk, 7.3 büyüklüğündeki depremin etkisini en şiddetli olarak gösterdiği Kirmanşah ilinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yaralı olarak hastanelere kaldırılan bazı kişiler hayatını kaybetti.

EN AZ 474 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İran'ın İSNA haber ajansı, yetkililere dayandırdığı haberinde, depremde 9 binin üzerinde kişinin yaralandığını, ölü sayısının ise, durumu ağır bazı yaralıların hayatını kaybetmesiyle, en az 474'e yükseldiğini bildirdi.



Özellikle ulaşımın zor olduğu bölgelerde, ölen bazı kişilerin yetkililere bildirilmeden toprağa verilmesi nedeniyle, ölü sayısının açıklanan rakamların üzerinde olmasından endişe ediliyor.