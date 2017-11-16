Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'nın Yucatán Yarımadası'nda, Valladolid ve Mérida arasında yer alan eski Maya kenti Chichén Itzá’daki Kulkulcan piramidinde araştırmalar yapan uluslararası arkeoloji ekibi, çok kademeli piramidin içindeki tünel sistemini araştırırken, muhtemelen bir mağaraya doğru uzanan bir geçide rastladı.

MAYALAR'IN KAPATTIĞI BİR GEÇİT

Araştırma grubunun başkanı Guillermo de Anda, “Tapınağın içinden, muhtemelen Mayalar tarafından bloke edilmiş olan bir geçide rastladık, oradan piramidin altındaki mekana ulaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

SU ALTI MAĞARASI

Arkeologlar, geçidin Mayaların daha önce kurban ayinlerini gerçekleştirdiği tahmin edilen ve sonradan suların altında kalan bir mağaraya kadar uzandığını tahmin ediyor.

Daha önce Chichén Itzá’da çok sayıda yüzlerce insan kemiğinin bulunmuş olması, bu teoriyi haklı çıkaracak gibi görünüyor.