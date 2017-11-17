Araci, örgütün elinde bulundurduğu son bölge Rava'nın geri  alınmasından dolayı güvenlik güçleri, Irak halkı ve Şiilerin dini mercii Ali  es-Sistani'yi tebrik eden bir mesaj yayınladı.
 
Mesajında Araci, "Böylelikle DEAŞ, Irak'ta askerî olarak bitti."  ifadesine yer verdi.

Irak ordusu ve yerel aşiret güçleri, sabaha karşı başlatılan operasyon  kapsamında Enbar'ın yaklaşık 230 kilometre batısında yer alan Rava'yı  kurtarmıştı.
 
Irak güçleri, önümüzdeki günlerde ülkenin batısındaki geniş çölleri  patlayıcılardan temizleme ve Suriye sınırında güvenliği sağlamaya hazırlanıyor.