Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saad Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hariri'nin Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek Sisi ile görüşeceği ifade edildi.Açıklamada, görüşmede hangi konuların ele alınacağı ve ziyaretin ne kadar süreceği hakkında bir bilgi verilmedi.Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine eşiyle birlikte dün Suudi Arabistan'dan Paris'e gitmiş, Macron ile bir araya gelmişti.Hariri, Elysee Saray'ında Macron ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, 22 Kasım Çarşamba günü Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için Beyrut'ta olacağını açıklamıştı. Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.