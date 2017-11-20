Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi krallığı teröristleri kışkırtmakla suçlayarak, resmi Twitter hesabından "Teröristleri kışkırtan, Yemen'de savaş çıkaran, Katar'ı inzivaya sürükleyen ve Lübnan'daki krizi tetikleyen Suudi Arabistan'ın İran'ı, bölgeyi istikrarsızlaştırmak ile suçlaması utandırıcı bir durumdur’’ mesajını yayınlandı.

"SABRIMIZ TÜKENDİ CEVAP VERECEĞİZ"

Öte yandan Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği oturumda yayınlanan bildiride, İran bölgede istikrarsızlık oluşturmakla suçlanmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr Fransa’da düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Artık sabrımız tükendi, İran’ın düşmanlıkları ve tecavüzlerine cevap vereceğiz’’ demişti.