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BM'den Gazze uyarısı! 'Durum yeni bir kritik eşiğe ulaştı'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
BM&#039;den Gazze uyarısı! &#039;Durum yeni bir kritik eşiğe ulaştı&#039;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun yeni bir kritik eşiğe ulaştığını söy dedi. açıklamasında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

"SINIRIN KAPATILMASI YARDIMLARI ZORLAŞTIRIYOR"

İsrail'in son tahliye emri ve kara saldırısının daha fazla ölüm ve yerinden edilmeye yol açacağına dikkati çeken Griffiths, birkaç gün içinde 10 binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti. Griffiths, Refah sınır kapısının kapanmasının yardım ve personel nakliyatını zorlaştırdığını belirtti.

"1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN REFAH'TA"

Ekibinin hala Refah'ta olduğunu bildiren Martin Griffiths, aralarında 600 bini çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişinin burada bulunduğuna işaret etti. Griffiths "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı. Bugün alınan kararların gelecek nesiller tarafından hatırlanacağını kaydeden Griffiths, "Onların kınamalarına hazır olalım" değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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