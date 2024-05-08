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Haberler > Dünya > Eski kraliçe İsrail yanlısı açıklamalarıyla tepkiyi üstüne topladı

Eski kraliçe İsrail yanlısı açıklamalarıyla tepkiyi üstüne topladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski kraliçe İsrail yanlısı açıklamalarıyla tepkiyi üstüne topladı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ürdün Kralı Abdullah'ın eşi Kraliçe Raina'nın CBS'ye verdiği demeçler İslam ve Arap dünyasında büyük tepki topladı.

Ürdün Kralı Abdullah'ın eşi Kraliçe Raina'nın CBS'ye verdiği röportajda İsrail yanlısı yorumlarıyla Arap ve İslam dünyasından isimler başta olmak üzere birçok kişinin eleştiri oklarını kendisine çekti. İran'ın işgal rejimine  attığı füzeleri engelleyen Ürdün kralı Abdullah'ın eşi Rania siyonist esir aileleriyle ''empati'' kurduğunu belirtti.

Verdiği röportajda 7 Ekim saldırısıyla İsrail'in kışkırtıldığını söyleyen eski Kraliçe, Hamas'ın Filistin'i temsil etmediğini düşünündüğünü söyledi. "Kendimi çocuğu rehin alınan İsrailli annenin yerine koyuyorum." gibi ifadeleriyle büyük tepki toplayan eski Kraliçe, Yahudiliğin barış dini olduğunu savundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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